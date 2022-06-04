Всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 252 человека, пострадавших от вражеских атак.

За сутки на Николаевщине в результате обстрелов оккупантов ранены 9 человек.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, больше всего обстрелам подверглись Баштанский район и Николаев.

Также обстрелы зафиксированы в Березнеговатской общине - горела хвойная подстилка на территории Балабановского леса.

"В целом же за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила председатель облсовета.

Замазеева добавила, что в целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 252 человека, пострадавших от вражеских атак, а также 73 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, российские захватчики увеличили интенсивность обстрелов украинских войск из минометов и ствольной артиллерии в районах Снигиревка, Высокополье и Золотой Балки в Николаевской области.

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