Сейчас в больницах находятся 260 граждан, пострадавших от атак оккупантов в Николаевской области.

В результате вражеских обстрелов в Николаевской области за сутки ранены 23 человека.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Снова досталось Николаевскому и Баштанскому районам. Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Галициновской, Ингульской, Широковской и других громадах. Повреждены здания частных предприятий, админздания и жилые дома", - рассказала она.

По словам Замазеевой, оккупанты продолжают хаотично бить и по жилым районам Николаева.

"В целом же за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 23 человека. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила глава облсовета.

Она уточнила, что по состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 260 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область, еще 36 пострадавших получают помощь амбулаторно.

Напомним, российские захватчики увеличили интенсивность обстрелов украинских войск из минометов и ствольной артиллерии в районах Снигиревка, Высокополье и Золотой Балки в Николаевской области.

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