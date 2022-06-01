Российские захватчики увеличили интенсивность обстрелов украинских войск из минометов и ствольной артиллерии в районах Снигиревка, Высокополья и Золотой Балки в Николаевской области.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.
Так, на Южнобугском направлении враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей.
Также оккупанты вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.
"Противник увеличил интенсивность огневого поражения наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снигиревка, Высокополье и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев", - добавили в Генштабе.
Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты обстреляли Николаев. "Артиллерийский обстрел. 14:45. В городе гремят взрывы", - сообщил мэр города Александр Сенкевич.