Этот БПЛА обладает скоростью 110 км/ч во время горизонтального полета и 300 км/ч при пикировании в цель.

Силами воздушного командования "Пивдень" было сбито два дрона-камикадзе, которыми россияне пытались атаковать позиции ВСУ на Николаевщине.

Согласно сообщением представителя командования Владислава Назарова, речь идет о дронах-камикадзе "Ланцет".

Дважды на Николаевщине враг пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", которые были метко уничтожены нашими зенитно-ракетными подразделениями к реализации своей сокрушительной миссии – отметил Назаров.

Кроме того, за минувшие сутки на южном направлении фронта количество рашистов было уменьшено на 47 человек, а бронированной и автомобильной техники – на 7 единиц.

О "Ланцет"

Этот БПЛА обладает скоростью 110 км/ч во время горизонтального полета и 300 км/ч при пикировании в цель. А его дальность действия достигает 40 километров.

Кроме того, аппарат оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения.

Ранее УНИАН публиковал фоторепортаж как в Украине обучают бойцов "Армии дронов". Впоследствии эти ребята должны быть "глазами" военных на поле боя, точно наводя огонь ВСУ на вражеские цели.

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