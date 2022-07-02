В этом же населенном пункте загорелась сухая трава, мусор и хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

В пгт Первомайское Николаевской области спасатели ликвидировали пожар на спортивной базе после попадания боеприпасов и обломков от них.

Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в социальной сети Facebook.

"2 июля в результате попадания боеприпасов и обломков от них возник пожар спортивной базы Дома культуры в пгт Первомайское Николаевского района", - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. Здание спасено от полного уничтожения.

"Одновременно с этим объектом в данном населенном пункте загорелась сухая трава, мусор и хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Пожарные потушили ее на площади 80 кв. м. Причина возникновения та же самая — попадание боеприпасов и обломков от них", - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве из-за аномальной жары возник масштабный пожар на одном из предприятий. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на территории предприятия в Николаеве возник масштабный пожар, который не связан с вражескими обстрелами.

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