Ориентировочная площадь пожара составляет 150 кв. м.

В Николаеве из-за аномальной жары возник масштабный пожар на одном из предприятий.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, около 16:00 на территории предприятия в Николаеве возник масштабный пожар, который не связан с вражескими обстрелами.

"По повышенному номеру вызова на место прибыли дежурные отделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Привлечена специальная техника ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная площадь пожара составляет 150 кв. м.

"Предварительная причина горения - самовозгорание из-за аномальной жары", - добавили в ГСЧС.

Напомним, на Николаевщине от вражеских обстрелов пострадали 5 человек. Вновь зафиксированы ракетные удары по городу Николаеву - сегодня с утра около 10 прилетов. Всего по состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 258 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину.

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