Больше всего боев было на Авдеевском направлении.

За прошедшие сутки, 16 февраля, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 90 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб, на Купянском направлении ВСУ отбили 3 атаки противника возле Синьковки Харьковской области. В то же время на Лиманском - сдержали 17 попыток штурмов в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении бои велись вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Там отбили 13 атак.

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На Авдеевском направлении силы обороны и отразили 38 атак россиян в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичев и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 12 раз пытались прорвать оборону наших войск. На Запорожском направлении враг 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки", - добавили в ведомстве.

На Херсонском направлении противник продолжает попытки выбить ВСУ с плацдарма. Оккупанты совершили 4 штурма, но успеха не имели.

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Этой ночью украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Окружение украинских сил не допущено и воины заняли оборону на определенных рубежах.

В эти дни у битве за Авдеевку российская армия несет такие потери, которых не имела ни в одной другой битве этой войны. ВСУ удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил, почему Россия получает оружие от своих партнеров быстрее. В демократических государствах, в отличие от авторитарных, происходят необходимые процедуры для предоставление вооруженной и финансовой поддержки, поэтому помощь может задерживаться. В то же время"авторитарным странам гораздо проще".

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