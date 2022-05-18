С политравмами пострадавших госпитализировали в больницу.

На Киевщине двое мужчин подорвались на оставленной оккупантами противопехотной мине.

Как сообщает полиция Киевской области, на поле между селами Липовка и Королевка 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72.

С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу.

Полиция Бучанщины по указанному факту начала досудебное расследование.

"В очередной раз призываем граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. В случае обнаружения подозрительных предметов сразу звоните на спецлинию "102", - призвали правоохранители.

Напомним, установлена личность оккупанта, который насиловал женщин на Киевщине.

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