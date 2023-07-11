Местные коллаборанты на украинцев и проводят безосновательные проверки у местных.

В Геническе на оккупированной Херсонщине российские захватчики угрожают местным без российских паспортов депортацией в Сибирь и конфискацией всего имущества.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в Геническе оккупанты усиливают репрессии против украинских граждан.

"По имеющейся информации, попасть "на подвал" стало в разы легче", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что местные коллаборанты, желая выслужиться перед российской оккупационной властью, постоянно осуществляют клевету на граждан и проводят безосновательные проверки у местных.

"Также оккупанты угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта РФ, граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество", - рассказали в Генштабе.

Ситуация на оккупированных территориях

Как известно, российские оккупанты проводят принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированных ими территориях.

В частности, без российского паспорта в большинстве захваченных районов сейчас почти невозможно получить медицинскую помощь, любые выплаты и устроить ребенка в садик или школу.

В некоторых населенных пунктах оккупанты требуют специальные справки от местных, которые хотят уехать из них. А получить такие справки могут только владельцы паспортов РФ.

Следовательно, большинство людей вынуждены получать паспорта страны-агрессора, чтобы выжить.

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