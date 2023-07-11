Из-за россиян ранены пять человек, состояние одного пострадавшего тяжелое.

Российская армия прицельно ударила по жилищам мирных людей, а также по гуманитарному штабу.

Об этом во вторник, 11 июля, сообщает Херсонская областная военная администрация. "Ранения получили пять человек, состояние одного из пострадавших - тяжелое. Самой молодой раненой - всего восемь лет", - сказано в сообщении. Все пострадавшие госпитализированы.

На видео, которое обнародовала Херсонская ОВА, видны последствия массированного обстрела - серьезно повреждены жилые дома, а также показано дом и двор, где во время обстрела была девочка.

Также Херсонская ОВА сообщала, что у 8-летней девочки диагностировали ранения средней степени тяжести. Она на момент вражеского удара находилась во дворе дома.

Сегодня в Херсоне тяжело ранило 68-летнего мужчину - ему осколками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги. Еще два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести.

Ранее ОВА сообщала о попадании в гуманитарный штаб и по меньшей мере в пять жилых домов, в местах обстрелов произошли пожары.

Новости Херсонской области - это стоит знать

Как сообщал сегодня УНИАН, российские оккупанты обстреляли сегодня и населенные пункты Херсонской области. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал, что российская армия ударила из "Градов" по Софиевке Станиславской громады. По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

Также, по его данным, вчера, 10 июля, противник совершил 52 обстрела, выпустив по региону 297 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", РПГ, и БПЛА. В частности, только по Херсону враг выпустил 21 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Три человека получили ранения.

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