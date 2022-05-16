На юге Украины, в частности на Херсонщине, нарастает гуманитарный кризис. Оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы.
Более того, у горожан нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и почти ограничена возможность передвижения по области. Об этом сообщает украинский омбудсман Людмила Денисова.
По сообщению мэра города Игоря Колыхаева, примерно через две недели в Херсоне закончится медикаменты; уже нет растворов для капельниц, мало лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода. Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсонщины без исключения.
Зато россияне раздают "гуманитарку" – продукты 5-летней давности и лекарства, в которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, которые проживают в той или иной общине.
По состоянию на сегодня в области остается около 500 тысяч человек. К началу войны было около миллиона жителей, отмечает Денисова.
Оккупация Херсонщины
Как известно, города и села Херсонщины живут под контролем российских оккупантов еще с первых дней масштабной войны. Рашисты стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.
Накануне президент Зеленский заявил о выходе Украины из мирных переговоров в случае проведения каких-либо "референдумов" РФ в Херсоне. Он заявил что такие действия не на пользу дипломатическому урегулированию этой ситуации.
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