Его стоимость оценивается примерно в семь миллионов долларов.

На Николаевщине украинские бойцы зенитного ракетного подразделения уничтожили еще один БПЛА российской армии – вероятно, "Форпост" – стоимость которого оценивается примерно в $7 млн.

Об этом в Telegram информирует Командование Воздушных Сил ВСУ.

В сообщении отмечается, на Николаевщине враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Однако подразделения воздушного командования "Пивдень" продолжают метко их уничтожать.

Покоя захватчикам в украинском небе не будет! Уничтожаем, бьем на куски, очищаем родное небо – написали в Командовании.

О БПЛА "Форпост"

Заметим, что беспилотник "Форпост" армии РФ – это лицензированная израильская копия БПЛА Searcher MkII. Благодаря оптической станции, которая оснащена мощным теле-и тепловизионными каналами, этот дрон может различать цели типа танк на дальности около 8 км.

Еще одна особенность "Форпоста" – возможность "подсвечивать" цели лазерным лучом для корректировки артиллерии и ведения обстрела в режиме реального времени.

Ранее УНИАН сообщал, что "Холоднояровцы" из 93-бригады уничтожили еще один хваленый беспилотник оккупантов. Идется про ZALA, который используется для наблюдения, целеуказания для обеспечения точных артиллерийских обстрелов, корректировки огня и т.д.

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