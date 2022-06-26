Противник не может перейти к наступательным действиям на Изюмском направлении, отметил эксперт.

Российские оккупанты в Украине на Харьковском направлении фактически могут прибегнуть к показательным действиям, а не к самому наступлению.

Противник сосредоточил все силы на Луганской области, поэтому не может перейти в наступление на Изюмском направлении, хотя все время усиливается, рассказал военный эксперт - полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Кравчук в эфире одного из каналов.

"...силы эти пока не очень велики. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время на Харьковском направлении будут какие-то наступательные действия", - отметил собеседник.

Эксперт добавил, что главная задача оккупантов - сдерживать подразделения украинских войск только для того, чтобы они не перешли с Харьковского направления и не ударили на Изюмском направлении во вражеский тыл.

"...В таком плане там будут вестись боевые действия, чтобы держать наших там, чтобы они чувствовали эту опасность. Фактически это будут больше показательные действия насчет возможного наступления, чем само наступление...", - подчеркнул полковник.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию и начали полномасштабную войну. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом начал бомбить и гражданскую инфраструктуру, в частности, в Харькове, были жертвы и пострадавшие.

В июне полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что не стоит ожидать наступления оккупантов на Харьков.

Вас также могут заинтересовать новости: