На Харьковщине российские оккупанты обстреляли населенные пункты трех общин.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
"Оккупанты продолжили обстреливать мирных жителей Харьковщины. Сегодня враг обстрелял населенные пункты Чугуевской, Золочевской, Красноградской общин", - отметил он.
По словам Синегубова, из оккупированных Русских Тишек в Харьков медикам экстренной помощи удалось вывезти трех раненых гражданских, им оказывают всю необходимую помощь.
Как сообщал УНИАН, 7 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Богодухов на Харьковщине, в результате чего сгорели четыре грузовика и повреждены девять автомобилей.
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