Россияне повредили 15 частных домов, одну многоэтажку и прочие строения.

Прошлой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск. В результате бомбардировок было повреждено много жилых домой и прочих зданий. Двое граждан получили ранения.

Об ударах по Краматорску рассказал мэр Александр Гончаренко в официальном Telegram-канале городского совета.

"Очередной ночной авиаракетный обстрел Краматорска. Частный сектор — получили повреждения более 15 домов, многоквартирный дом, заведение культуры, магазин и инфраструктура. Ранены женщина и мужчина", — сообщил Александр Гончаренко.

Напомним, в последнее время оккупанты стали чаще обстреливать Краматорск. Два дня назад враг нанес массированный ракетный удар по городу. В результате бомбардировки были повреждены 810 квартир в 32 многоэтажных домах. К счастью, обошлось без жертв, однако ранения получили сразу 25 человек.

Прошлой ночью и утром россияне также нанесли удары по Краснограду, Лиману, Сковородиновке и другим населенным пунктам. Из-за бомбардировок погибли люди и был разрушен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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