Оккупанты обстреляли Богодухов. Сгорели четыре грузовика и повреждены девять автомобилей

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Богодухов в Харьковской области, в результате чего сгорели четыре грузовика и повреждены девять автомобилей.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 7 мая около 2 часов ночи российские оккупанты обстреляли г. Богодухов.

В результате обстрела загорелись четыре грузовых транспортных средства и нежилое здание.

Кроме того, были повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

6 мая стало известно, что ВСУ на Харьковщине восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

7 мая 2022 года украинские воины разгромили опорный пункт РФ на Харьковщине.

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