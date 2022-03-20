По словам министра, сейчас ведутся переговоры по их возвращению.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила об исчезновении пятерых водителей и врача из колонны с гуманитарной помощью на Харьковщине.

Об этом она сообщила в видеообращении.

По словам Верещук, из Харькова удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань, однако оккупанты сорвали доставку помощи в поселок Малая Рогань.

"Мы получили информацию от наших разведчиков о запланированной провокации со стороны оккупационных войск. К сожалению, не удалось упредить такие планы оккупационных войск для колонны с гуманитарной помощью для города Волчанск. Пропала связь с 6 людьми – 5 водителей и 1 врач", - сообщила она.

Министр назвала их имена и фамилии: водитель скорой помощи Кашкаров Артем Васильевич, врач Бурда Артем Александрович, а также водители Гончаренко Владислав Юрьевич, Позин Павел Викторович, Корнейко Павел Александрович и Маслов Александр Иванович.

"Они достойно и смело выполняли свой гражданский долг – доставляли очень необходимую продуктовую и медицинскую помощь нашим людям в городе Волчанск. Однако оккупант продолжает вести себя как террорист. Мы ведем переговоры о возвращении наших людей", - подчеркнул Верещук.

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