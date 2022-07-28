В боях против ВСУ оккупанты начали использовать советские "Пионы".

Россия из-за дефицита современного вооружения бросила на поле боя десятки "Пионов", снятых с хранения. Обычно их используют для запуска ядерных боеприпасов.

Об этом рассказал "Апострофу" военный эксперт Юрий Федоров.

По его словам, это самое большое советское самоходное артиллерийское орудие для стрельбы ядерными артиллерийскими снарядами. "Пионы" являются дальнобойным оружием, но с невысокой точностью, добавляет эксперт.

"Они довольно дальнобойные, где-то 50 км, но менее дальнобойные, чем, скажем, HIMARS. А точность у них гораздо меньше, по сравнению с HIMARS, потому как готовили их для ядерной войны, а точность удара ядерным боеприпасом неважна. [...] Когда речь идет об обычной взрывчатке, точность важна. Но у них точность маленькая", - говорит Федоров.

Вследствие успешной работы HIMARS враг уже ощущает проблемы с боеприпасами.

"Пушки сами по себе, без снарядов бессмысленны. Что "Пион", что какой-нибудь "Смерч" или что-нибудь в этом духе. Для него нужны снаряды, а боеприпасы нужно держать складированными на относительно небольшом расстоянии, чтобы можно было автомашинами подвозить их достаточно часто к месту боя", - отметил Федоров, добавив, что теперь враг будет выпускать по позициям ВСУ меньше снарядов.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько танков осталось у России на поле боя.