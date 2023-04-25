Российские оккупанты на Донбассе изменили тактику применения своей авиации и дронов-камикадзе с целью выявления систем украинской противовоздушной обороны и нанесения ударов по ним. Об этом сообщил начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.
Так, враг стал применять больше самолетов для этой цели.
"Враг также применяет несколько иную тактику, а не ту, когда подлетал один самолет, максимум два, и они летели отдельно. За вчерашний день это была командная работа, когда работали два самолета, выманивали наши силы ПВО, а третий самолет наносил поражение", - сказал он.
Что касается изменения тактики применения дронов-камикадзе, то речь идет о комбинации различных видов этого вооружения. "Вчера днем впервые были применены "Шахеды", которые были удачно сбиты, но после них появились "Ланцеты". Это также стратегия, чтобы обнаружить точки противовоздушной обороны, а затем наносить соответствующий удар "Ланцетами", - сказал он.
Также он отметил, что враг значительно увеличил количество обстрелов с применением артиллерии.
"Враг снова начал наращивать артиллерийское могущество и обстреливает наши позиции фактически так же, как это было в феврале. За вчера и за сегодня враг почти по 500 раз атаковал наши позиции своими артиллерийскими системами", - сказал Дмитрашковский.
Война новости - актуальное по состоянию на 25 апреля
За 24 апреля украинские защитники отбили более 30 атак российских войск. основные усилия россияне сосредотачивают на наступлении на трех направлениях - Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
По наблюдению Института изучения войны, захватчики продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не достигли никаких территориальных успехов.
На юге украинские защитники продолжают зачищать левый берег Днепра от российских захватчиков, уничтожая их технику.