Новопавловское направление остается одним из самых тяжелых - там было 26 штурмов.

За прошедшие сутки, 26 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 67 боевых столкновений.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении захватчики совершили 1 безуспешную атаку в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области. Враг совершил 13 атак при поддержке авиации, но прорвать оборону ВСУ не смог.

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"На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клищеевка Донецкой области. На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области", - рассказали в ведомстве.

Новопавловское направление остается одним из самых тяжелых. Бои велись в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное. Россияне при поддержке авиации 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг с привлечением истребителей 7 раз атаковал позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны сдержали 3 безуспешных атаки на в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Война в Украине - последние новости

Как писал AP, Украине нужно любое преимущество, чтобы отбить Россию от своей территории. Одним из таких факторов является небольшая, но быстрорастущая оборонная промышленность, которую правительство заливает деньгами, надеясь, что всплеск производства оружия и боеприпасов поможет переломить ситуацию.

Приоритетным направлением наступления для оккупантов определено восточное. В то же время перед РФ стоит задача - никоим образом не позволить, чтобы ВСУ продвинулись на юге.

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