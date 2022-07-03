Россияне убили еще двух детей в Донецкой области во время обстрела Славянска и дороги к Бахмуту.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Русский мир" убил еще двоих детей в Донецкой области. Ужасные последствия вражеских атак. ... Оккупационные войска РФ обстреляли Славянск, в результате чего погибли шесть человек, среди которых родители с 9-летним ребенком, еще 15 получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

1-2 июля 2022 года российские вооруженные силы применили против мирных жителей Донбасса разнокалиберную артиллерийское оружие (в том числе "Смерч").

В частности, оккупанты обстреляли автомобиль, на котором семья с двумя малолетними детьми пыталась выехать из Зайцевого в сторону Бахмута.

"Родители, 2-летний мальчик и еще один пассажир получили ранения, 3-летняя девочка скончалась", - рассказали в прокуратуре

Как писал УНИАН, в воскресенье, 3 июля, российские захватчики совершили массированный обстрел Славянска из реактивных систем залпового огня. Изначально стало известно, что в результате обстрела есть много убитых и раненых.

По информации Офиса генпрокурора, по состоянию на 3 июля с начала полномасштабного вторжения россияне убили 344 ребенка. Еще 642 получили ранения.

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