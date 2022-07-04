Еще 25 человек получили ранения.

За минувшие сутки оккупанты убили 9 мирных жителей Донецкой области среди погибших - двое детей.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 3 июля россияне убили 9 мирных жителей Донетчины: шестерых в Славянске и по одному в Авдеевке, Бахмуте и Зайцево. Среди погибших двое детей - в Славянске и Зайцево. Еще 25 человек получили ранения", - рассказал он.

Кириленко при этом подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, оккупанты нанесли массированные ракетные удары в районе Углегорской ТЭС Донецкой области. При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестовое, спорное, Клиновое и Майорск, но успеха не имеет.

Вас также могут заинтересовать новости: