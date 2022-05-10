По словам главы ОВА, сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Сегодня в результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области получили ранения 6 мирных жителей.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 9 мая от российских обстрелов ранения получили 6 мирных жителей Донбасса. Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля", - отметил он.

Согласно инфографике, которую обнародовал глава ОВА, по состоянию на вечер 9 мая начиная с 24 февраля в Донецкой области от действий российских захватчиков погибли 345 и ранены 1019 жителей региона.

Также Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, штаб ООС обнародовал потери россиян на Донбассе за сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: