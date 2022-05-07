На Донетчине в результате обстрелов российских оккупантов погиб один мирный житель, еще три человека ранены.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
"6 мая в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донетчины - в Лимане. Еще три человека получили ранения", - отметил Кириленко.
По его словам, также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненому на Луганщине.
При этом он отмечает, что пока невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, штаб ООС обнародовал потери россиян на Донбассе за сутки.