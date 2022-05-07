Погиб мирный житель Лимана.

На Донетчине в результате обстрелов российских оккупантов погиб один мирный житель, еще три человека ранены.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"6 мая в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донетчины - в Лимане. Еще три человека получили ранения", - отметил Кириленко.

По его словам, также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненому на Луганщине.

При этом он отмечает, что пока невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, штаб ООС обнародовал потери россиян на Донбассе за сутки.

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