О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ / фото УНИАН, Анатолий Степанов
В районе проведения операции Объединенных сил получил ранения украинский воин.
Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Восток".
Вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате обстрела из станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Мужчину госпитализировали, его состояние здоровья – удовлетворительное.
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Отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.
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