Мужчину госпитализировали.

В районе проведения операции Объединенных сил получил ранения украинский воин.

Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Восток".

Вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела из станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Мужчину госпитализировали, его состояние здоровья – удовлетворительное.

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Отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.

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Автор: Людмила Жерновская