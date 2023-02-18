Президент поблагодарил 128-ю отдельную бригаду сил ТрО за отражение атак на Запорожском направлении.

В Донецкой области продолжаются жесточайшие боевые действия, от которых зависит очень многое из того, что готовится на ближайшее время.

"Особо хочу отметить каждого и каждую, кто обороняет Донетчину. Там идут самые жестокие и принципиальные боевые действия. Противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время", - заявил президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Он поблагодарил всех, кто защищает государство на поле боя от российских обстрелов. В частности, отметил десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады морпехов 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцев 72-й отдельной механизированной бригады, артиллеристов 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийской бригад. Зеленский также отметил бойцов, которые действуют на Запорожском направлении.

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"128-я отдельная бригада сил ТрО-благодарю вас, ребята, за отражение атак" - сказал он.

Зеленский поблагодарил всех воинов-связистов за отличную службу, всех, кто эффективно и вовремя обеспечивает логистику.

Ситуация на Донбассе

В ГУР сообщали, что российские оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта.

По оценке аналитиков Института изучения войны, Россия колоссально истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке. В то же время продолжение обороны Бахмута может создать создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.

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