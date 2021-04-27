Сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с военными.
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
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В результате инцидента один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще три военнослужащих получили боевые травмы.
Как сообщается, воины доставлены в лечебное учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. Обстоятельства выясняются.
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