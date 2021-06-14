Воинов доставили в лечебное учреждение.

В понедельник, 14 июня, на Донбассе в зоне ответственности оперативно-тактической группы «Восток» в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом говорится на Facebook-странице группы.

Отмечается, что воинов доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.

«Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц