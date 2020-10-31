В штабе подчеркивают, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как говорится в вечерней сводке штаба ООС, обнародованной в Facebook, оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет в районе населенного пункта Зайцево. Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим.

В штабе подчеркивают, что ситуация в районе проведения ООС остается стабильной. Украинские воины соблюдают режим прекращения огня и готовы реагировать на провокационные действия противника.

Также в сводке сообщается, что на участках вдоль линии разграничения сторон саперы разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

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Автор: Светлана Закелова