Состояние их здоровья удовлетворительное.

Боевики совершили очередной за сегодня обстрел на Донбассе, ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ пытается сорвать переговоры Зеленского и Байдена, обостряя ситуацию в Донбассе - украинская делегация в ТКГВ результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований врага сообщено представителям ОБСЕ.

Обстрел Авдеевки

Боевики с утра 28 августа били из артиллерии по Авдеевке.

По словам свидетелей, боевики попали в завод металлоконструкций, что повлекло пожар. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. В связи с боем железнодорожное движение в Донецкой области в течение трех дней будет курсировать с ограничениями.

В результате ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.

Автор: Екатерина Гирнык