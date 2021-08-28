Боевики совершили очередной за сегодня обстрел на Донбассе, ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"Вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
Читайте такжеРФ пытается сорвать переговоры Зеленского и Байдена, обостряя ситуацию в Донбассе - украинская делегация в ТКГВ результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований врага сообщено представителям ОБСЕ.
Обстрел Авдеевки
Боевики с утра 28 августа били из артиллерии по Авдеевке.
По словам свидетелей, боевики попали в завод металлоконструкций, что повлекло пожар. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. В связи с боем железнодорожное движение в Донецкой области в течение трех дней будет курсировать с ограничениями.
В результате ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.