За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня с начала текущих суток – 2 нарушения "тишины".
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook, вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
У Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Читайте такжеНа Донбассе подорвался украинский боец
В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
На Приазовье, неподалеку Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.
С автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
По состоянию на утро 24 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. У населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Сейчас они контролируют ситуацию в районе ООС.
За минувшие и текущие сутки среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.