На белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.
Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск ВС Украины.
"Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель, противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев", - отмечают в ВСУ.
Как сообщается, российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на выбранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.
Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и временно оккупированной АР Крым. С целью запугивания населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
По данным ВСУ, на Северщине подразделения 1 отбр по реке Белоус остановили противника.
"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и осуществить наступление на столицу. Враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Потерян город Конотоп", - сообщают Сухопутные войска.
На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы, вышел на рубеж Херсона, Новой Каховки, Каховки с целью удержания дамбы северо-крымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Идет бой за город Мелитополь.
"На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращает обстрелы подразделений Объединенных сил", - сообщили в ВСУ.
На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонительных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.
"Группировка Воздушных Сил осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку", - добавили в Сухопутных войсках.
В целом группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии соприкосновения.