За повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель, противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

На белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск ВС Украины.

"Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель, противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев", - отмечают в ВСУ.

Как сообщается, российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на выбранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и временно оккупированной АР Крым. С целью запугивания населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

По данным ВСУ, на Северщине подразделения 1 отбр по реке Белоус остановили противника.

"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и осуществить наступление на столицу. Враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Потерян город Конотоп", - сообщают Сухопутные войска.

На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы, вышел на рубеж Херсона, Новой Каховки, Каховки с целью удержания дамбы северо-крымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Идет бой за город Мелитополь.

"На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращает обстрелы подразделений Объединенных сил", - сообщили в ВСУ.

На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонительных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.

"Группировка Воздушных Сил осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку", - добавили в Сухопутных войсках.

В целом группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии соприкосновения.