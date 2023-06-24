Украинцы и весь мир внимательно наблюдают за ситуацией в Российской Федерации. Американские аналитики называют вооруженный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "самой серьезной угрозой" для российского диктатора Владимира Путина за все двадцать три года его власти. Американские медиа цитируют экспертов, которые рассматривают военные неудачи РФ в Украине как одну из причин этого мятежа. Мол, единственное, что сейчас может спасти московскую элиту от краха, - это братоубийство. При этом, например, издание CNN отмечает, что переворот в России - подарок для Украины, поскольку сейчас Киев наращивает контрнаступление с целью освобождения своих территорий от российских оккупантов.

Если Пригожину удастся закрепиться, он должен идти на дальнейшую эскалацию. Но для этого должно пройти определенное время

Перевороты - это преимущественно блиц-криги. У главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина есть 24-48 часов, пока система не оправилась.

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Если "вагнеры" ночью зайдут на Красную площадь, считайте, Пригожин почти одержал победу. И тогда мы поймем, кто его реально поддерживал. То, что его кто-то поддерживает, уже не вызывает сомнений.

В случае победы Пригожина, надо принимать во внимание несколько факторов.

Во-первых, те, кто говорит, что он остановит войну, ошибаются. Он вынужден будет на первом этапе уделить больше внимания внутренней ситуации, чем войне. Но всего лишь начнет тянуть время. И это только на первом этапе. Взять власть и удержать власть - две разные вещи.

Во-вторых, для внешней легитимности Пригожин должен обеспечить один единственный фактор: неприменение ядерного оружия и выход из ЗАЭС. И, наверное, он на это пойдет.

В-третьих, если ему удастся закрепиться, он должен идти на дальнейшую эскалацию. Но для этого должно пройти определенное время. Хотя мы должны понимать: он принимает быстрые решения и может отлаживать процессы.

В среднесрочной перспективе это может стать для нас проблемой. Поэтому, в случае его победы, у нас будет лишь короткое окно возможностей.

В случае провала Пригожина тоже стоит обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, в России начнется волна репрессий и начнется бегство элит, что является положительным фактором.

Во-вторых, управление страной не удастся восстановить в считанные часы: все уже увидели, что ни ФСБ, ни полиции, ни других силовиков просто нет. Удерживать ситуацию без массового террора будет крайне сложно.

Когда меня спрашивают, какой сценарий выгоден нам, то нам лучше всего - максимальное затягивание конфликта. Если это продлится 10-14 дней, есть все шансы, что российская армия посыплется.

Вадим Денисенко, исполнительный директор аналитического центра "Украинский институт будущего"