Больше всего российских солдат полегло во время попыток взять Киев и Харьков.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинские вооруженные силы успешно отбивают атаку российской армии, и уже "перемололи" треть солдат РФ.

Об этом чиновник рассказал в интервью изданию "НВ".

"Всегда есть соотношение 1:3. Фактически, мы перемололи здесь треть русской армии. Она упустила возможность делать серьезные наступательные операции под Киевом, под Харьковом. Единственная сейчас их надежда - они хотят взять Мариуполь. Но не получится", - сказал Геращенко.

Также чиновник отметил, что уже в плен к украинцам попали около двух тысяч российских наемников. Но точной цифры пока нет, это лишь приблизительные подсчеты. Ежедневно этот показатель увеличивается.

"Обычно это призывники 18-20 лет, которые абсолютно не готовы были воевать. Не собирались воевать, они не имеют мотивации", - сказал Антон Геращенко.

Напомним, одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley предсказывает дефолт России. Он ожидается в середине апреля, когда истечет 30-дневный льготный период по долларовым бондам с погашением в 2023 и 2043 годах.

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