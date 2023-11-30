Украина занимает лидирующие позиции по разработке БПЛА, акцентировал эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, можно ли использовать коммерческие дроны-камикадзе для того, чтобы сбивать иранские БПЛА Shahed, которые российские войска активно запускают по Украине.

"Я думаю, можно. Вопрос в том, что нужно попасть… И если это направление не развивается, то есть какие-то препятствия… Не думаю, что финансовые. Волонтеры бы уже давно собрали средства и сделали бы такой дрон", - отметил он.

Жданов объяснил, что в воздухе самолет находится постоянно в движении, турбулентность присутствует, особенно в нижних слоях атмосферы, где и летают "шахеды".

Видео дня

"Поэтому для того, чтобы один дрон попал в другой - думаю, это большая техническая сложность… Если бы это технически можно было бы решить, то на сегодняшний день у нас была бы уже линейка дронов-камикадзе, которые бы охотились за Shahed. Возможно, даже по принципу: пустил и забыл. То есть, навел, сориентировал дрон-камикадзе, запустил его, и что бы Shahed не делал, как бы хвостом не вилял - наш дрон его догонит и уничтожит", - предположил эксперт.

Он также добавил, что сегодня Украина занимает лидирующие позиции по разработке дронов: "Интенсивность развития этой отрасли у нас просто гигантская. Огромный масштаб".

В Украине активно производят FPV-дроны

Ранее УНИАН писал о том, что на мощностях ГП "Укроборонпром" развернули производство сразу нескольких моделей FPV-дронов.

Как рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, предприятие подписало лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями на производство этих БПЛА:

"FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки... У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается".

Вас также могут заинтересовать новости: