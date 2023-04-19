Наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят от информации о состоянии врага и возможностей защитников Украины.

Контрнаступательные действия уже идут, вооруженные силы Украины готовятся к полному освобождению украинских территорий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. По ее словам, контрнаступление включает стратегическую цель освобождения всех украинских территорий и остановку врага. Поэтому "говорить узко о контрнаступлении - это не корректно".

"Контрнаступление включает подготовку техники, подготовку людей, резервов. Это планирование определенной тактики планов А, Б, В, потому что не может быть одного варианта действий", - сказала она.

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Замминистра сообщила, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят прежде всего от информации о состоянии врага, и способности и возможностей Сил обороны.

"Нужно понимать, что Вооруженные силы готовят не что-то друг на друге узком направлении. А ВСУ постоянно, ежедневно готовятся к полному освобождению наших территорий, и это огромный комплекс мер, а не только контрнаступление", - добавила Маляр.

Она отметила, что то, что сейчас уже происходит на поле боя, тоже можно назвать контрнаступлением.

"Делают акцент, что что-то будет происходить, но на самом деле все это уже происходит. Контрнаступательные действия происходят и сейчас", - объяснила Маляр.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

В СМИ оживились слухи о контрнаступлении ВСУ. Официально звучат только общие заявления и анонсы. Как отмечают в СНБО, решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято в последний момент.

В то же время премьер Денис Шмыгаль говорил, что Вооруженные Силы Украины могут начать контрнаступление для освобождения оккупированных территорий летом.

Издание WP со ссылкой на" слитые " документы Пентагона сообщало, что проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что военные будут "значительно отставать" от первоначальных целей ожидаемого контрнаступления.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что сейчас у Украины есть достаточно возможностей для достижения успеха во время контрнаступления.

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