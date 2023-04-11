Также он прокомментировал утечку "секретных документов" и то, как это отразится на планах контрнаступления.

Решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято в последний момент. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает Tagesschau.

"Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - отметил секретарь СНБО. Он уточнил, что решение о начале операции будет принимать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Также Данилов прокомментировал утечку "секретных документов" Пентагона. "Спецслужбы должны быть бдительнее, когда речь идет о секретных документах", - высказал мнение он.

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Он добавил, что данная утечка не повлияет на планы, связанные с контрнаступлением. При этом Данилов выразил сомнение, что обнародованные документы были подлинными. "В любом случае могу сказать, что в Украине количество людей, знающих о наших планах, крайне ограничено", - сказал он.

По словам Данилова, украинская сторона в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками: США, Великобританией, Германией и Польшей, однако данные относительно тех или иных операций, численность подразделений, кто задействован и на каком направлении – эти сведения абсолютно секретны.

"Если кто-то думает, что они у него есть, я могу их только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли их получить", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что часть обнародованной информации можно было найти и она не была секретной. "Что касается другой части информации - если она действительно была засекречена - агентства в США и ​​​​Великобритании будут точно знать, откуда она взялась. И почему она всплыла прямо сейчас", - уточнил он.

Контрнаступление ВСУ

На фоне постоянного обсуждения будущего контрнаступления ВСУ замминистра обороны Анна Маляр заявила, что делать заявления о нем могут только три человека: президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также министр обороны Алексей Резников.

При этом главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил, что для контрнаступления в ВСУ собраны до 400 тыс. военных. Он считает, что украинское контрнаступление начнется через неделю.

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