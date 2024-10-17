В результате российской атаки в столице Украины повреждена многоэтажка.

Российские оккупанты с вечера 16 октября и в ночь на 17 число атаковали Киев ударными дронами, в Деснянском районе поврежден многоквартирный жилой дом.

В результате атаки на трех этажах повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат, информация о пострадавших не поступала, сообщили в Киевской городской военной администрации.

"На Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений. Со вчерашнего вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли четыре раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа. Кроме угрозы БПЛА, одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия", - отметили в КГВА.

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В ведомстве добавили, что все вражеские беспилотники, которые обнаружили возле Киева и над столицей, уничтожили украинские защитники:

Точное количество ликвидированных дронов назовут Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Позже в Воздушных силах уточнили, что к отражению нападения с воздуха привлекали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы. Был сбит 31 ударный дрон противника в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. 36 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия средств РЭБ.

"В ночь на 13 октября... враг нанес удар по Полтавщине и Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области РФ и ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 68-ю ударными БПЛА (районы пусков: Курск, Орел - РФ), - добавили в Воздушных силах.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Россияне уже много раз атаковали Киев с воздуха не только дронами, но и различными типами ракет. В результате вражеских ударов в столице есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Напомним, в июле враг нанес массированный ракетный удар по столице Украины и попал в детскую больницу "Охматдет". Одно из зданий медучреждения серьезно повреждено. Больницу не отремонтируют в этом году, ее решили "законсервировать" на зиму.

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