В городском совете предполагают, что российские оккупанты во время обстрелов и бомбардировок использовали также противобункерные авиабомбы.

Общая мощность выпущенных по Мариуполю снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале мариупольского городского совета.

"Россияне более двух месяцев непрерывно обстреливали Мариуполь из гаубиц, ракетных комплексов, танков, кораблей и авиации. Вероятно, использовали и противобункерные авиабомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000. Мощность выпущенных по городу снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму", - отмечается в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что оккупанты запугивают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения.

"Российская армия совершила преступление против человечества. Это факт. Это крупнейший геноцид в Европе со времен Второй мировой. Мы оцениваем количество жертв минимально в 20 тысяч человек. Но фиксация все новых братских могил говорит, что эта оценка не окончательная", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.

Также стало известно о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой планируется обмен.

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