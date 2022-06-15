Министр обороны США призывает международных партнеров не тратить зря время в поддержке обороны Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что совместными усилиями можно укрепить безопасность Украины на длительный период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-3") в Брюсселе.

"Со времени нашей виртуальной встречи, которая состоялась три недели назад, мы видели важный прогресс на нескольких фронтах. Союзники предоставляют пусковые установки и ракеты "Гарпун" для усиления прибрежной обороны Украины. Великобритания предоставляет реактивные системы залпового огня М270 и проводит подготовку для помощи Украине в защите ее территории на Донбассе. Несколько наших союзников и партнеров предоставляют гаубицы и артиллерийские боеприпасы, и теперь украинские силы используют их для защиты Донбасса. И в то же время другие формы военной помощи от танков до вертолетов продолжают прибывать в Украину", - отметил Остин.

"Поэтому, нам удалось многое сделать на это время, но мы не должны зря тратить время", - добавил Остин.

Он заявил о намерении "углубить поддержку Вооруженных сил Украины в их борьбе и укрепить устойчивость украинской силы перед угрозами, которые будут возникать завтра".

По его убеждению, совместными усилиями можно помочь Украине защитить себя от жестокого наступления России и "укрепить безопасность Украины на долгосрочный период".

Источник: https://twitter.com/DeptofDefense/status/1537059849472819202?

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Остин призывает увеличить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ. Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.

Справка УНИАН. 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой была создана коллективная группа поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

23 мая по итогам встречи в формате "Рамштайн-2" Остин заявил, что страны обязались предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, реактивные системы, танки и боеприпасы.

12 июня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли предоставить Украине больше артиллерийских систем калибра 155 мм.

Российские захватчики имеют десятикратное преимущество в артиллерии.

15 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что нехватка оружия не дает Украине паритетно воевать с РФ.

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