Враг уже дрожит от страха.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в работе гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США передала армии Украины.

Соответствующее сообщение Залужный сделал в Facebook.

"Отдельные поздравления и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие. Вместе к Победе!", - написал Залужный и прикрепил фотографии.

Напомним, что 6 мая в Украину прибыли немецкие самоходные гаубицы в количестве семь штук. США подтвердили, что они уже доставили в Украину "почти все обещанные гаубицы".

Украинские военные прибыли в Германию для обучения по использованию самоходных гаубиц на поле боя.

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