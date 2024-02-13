Офицер украинской армии сравнил победу над РФ со светом в конце тоннеля.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и если территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут работать только до 18 часов, то так страну не получится спасти от россиян.

Таким мнением поделился экс-командующий аэромобильными (Десантно-штурмовыми) войсками, полковник запаса Вооруженных сил Украины - военный эксперт Иван Якубец, в интервью изданию "Фокус". Собеседник подчеркнул, что сейчас "угроза исчезновения Украины действительно большая".

По его словам, есть люди, которые думают, что украинское государство уже победило, но это не так. "Конечно, можно работать с 9 до 18 часов с перерывом на обед, но так мы страну не спасем… Победа - это как свет в конце тоннеля, но он может обвалиться, а свет - погаснуть", - предупредил офицер запаса.

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В центре внимания мобилизация - Украина сегодня это должна знать

Парламент 7 февраля в первом чтении поддержал поданный Кабмином проект закона о мобилизации (10449), в котором, в частности, прописано усиление мобилизационных мер. В том числе в документе говорится о снижении мобилизационного возраста в нашей стране с 27 до 25 лет и внедрении электронного кабинета военнообязанного.

Позже - 9 числа, стало известно, что правительство разрешило ТЦК и СП во время мобилизации и военного положения работать круглосуточно. Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что такое нововведение необходимо для того, чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте.

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