Решение об отмене военного положения должно базироваться на том, что государство гарантирует безопасность людям, в том числе тем, которые на границе разграничения и оккупированных территориях.

Прекращение боевых действий не является основанием для отмены военного положения в Украине. Об этом сказал председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире Новини.Live, подчеркнув, что такой шаг должен базироваться на гарантиях безопасности.

"Должны быть гарантии безопасности. Три дня отсутствия обстрелов, прекращения боевых действий по факту, мы отменяем военное положение, а на четвертый день россияне прут всеми потугами снова. То есть так не работает. Работает по-другому. Внесение указа о прекращении военного положения должно основываться на решении наших структур безопасности о том, что действительно мы сейчас можем переводить страну на мирные рамки. Это может быть, например, следствие заключения мирного соглашения с гарантиями безопасности. А лучшая гарантия безопасности - это членство в НАТО", - прокомментировал Юрчишин.

Однако он отметил, что вступление Украины в НАТО - очень большой вызов, потому что пока ни одна страна не вступила в Альянс, если президент США не поддерживал это решение. А на фоне понимания, как относится к таким перспективам Украины новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда, речь может быть о каких-то других гарантиях.

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"Конечно не о Будапештском меморандуме... Поэтому прекращение огня не является основанием для отмены военного положения. Отмена военного положения должна базироваться на том, что государство гарантирует безопасность людям. И в частности, тем людям, которые сейчас находятся на границе разграничения, на фронте, на оккупированных территориях. Поэтому это не будет одномоментно. Как бы нам не мечталось. Это будет длительный процесс", - сказал Юрчишин.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине на 90 суток. Законом предусмотрено продление срока действия военного положения в Украине с 10 ноября на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года. Также на 90 дней, то есть до 7 февраля, парламентом был продлен и срок проведения всеобщей мобилизации.

Это было уже 13-е голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что война России против Украины стала возможной именно потому, что Украина не была членом НАТО. Зеленский заявил, что Украина имеет право требовать сильных гарантий безопасности, чтобы Россия не смогла напасть на Украину в будущем.

Трамп же связывает нападение России на Украину именно с тем, что президент Джо Байден выступал за то, чтобы Украина имела возможность присоединиться к Альянсу НАТО.

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