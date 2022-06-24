Валерий Залужный назвал Луганское направление наиболее угрожающим.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил важность увеличения вооружения в украинской армии для паритета с российскими оккупантами.

Как сообщил Залужный в Facebook, он с удовольствием и глубоким уважением поддерживает постоянную связь с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход поставки международной технической помощи Силам обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установки огневого паритета с противником, что даст возможность стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении", - подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, он поблагодарил генерала Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль в деле оказания военной помощи Украинскому государству.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Украину из США прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS.

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