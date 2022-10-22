Роман Свитан сомневается, что в России смогут собрать хотя бы 300 тысяч человек

На российских полигонах сейчас находятся 150 тысяч мобилизованных, которых готовят для отправки в Украину. Остальных уже кинули против украинской армии, поэтому скоро в Россию пойдет волна гробов.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала Freedom.

По его словам, для удержания линии фронта в Украине российской армии нужен миллион мобилизованных.

"Для выполнения задач российской армии на всей линии фронта нужно около миллиона человек. С меньшим количеством они не удержат фронт, и они это понимают. Из-за негатива тему мобилизации решили прикрыть. На полигонах России уже находятся 150 тысяч мобилизованных. Их будут готовить месяц, может быть два. Тем, кому мест на полигонах не хватило, бросили сразу на фронт, а еще несколько тысяч человек попали в Беларусь. Пока что не видно этих 300 тысяч мобилизованных, сейчас есть в районе 200 тысяч, но они еще не вышли на линию фронта", - отметил Свитан.

При этом он сомневается, что России удастся набрать и 300 тысяч человек.

"Сейчас россиянам придется выбирать – или они продолжают мобилизацию с 1 ноября, или же у них стартует призывная компания. Если они попробуют мобилизовать еще 300 тысяч человек, то она наложиться на волну гробов и это уже точно взорвет Россию", - подытожил эксперт.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин на фоне поражения под Харьковом объявил частичную мобилизацию в России.

В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих, но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась. Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.

По данным источника Forbes в Кремле, от мобилизации за границу выехали от 600 тысяч до 1 миллиона человек. После этого президент РФ созвал Совет безопасности, на котором предложил обсудить миграционную политику.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время, а в российскую армию уже призвали 222 тысячи мужчин.

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