По словам Пескова, в нем идет речь о количестве подлежащих призыву россиян.

По словам секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в 7 пункте указа о мобилизации (он был пропущен на сайте Кремля) говорится о количестве резервистов, подлежащих призыву.

Об этом правая рука Путина заявил в комментарии росСМИ.

"Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тыс. человек". Вот там (в 7 пункте, - УНИАН.) идет речь о количестве до 300 тыс. человек", - утверждает Песков. Видео дня

Напомним, в версии указа, опубликованной на сайте Кремля, 7 пункт просто пропущен. А в версии указа, размещенной на сайте для официального опубликования нормативных актов, сказано, что это пункт "для служебного пользования".

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

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