За месяц было собрано в несколько раз больше войск, чем раньше.

Россия начала наступление на фронте, когда Украина была в уязвимом состоянии. Наиболее пессимистические прогнозы относительно этого лета базировались на критической украинской нехватке людей, снарядов и подготовленных оборонительных позиций. Каждую из этих проблем начали - хотя и с опозданием - решать.

Как пишет The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский в апреле подписал закон о мобилизации.

"Указанные цифры являются секретными, но источники, знакомые с этим вопросом, сказали, что за месяц было собрано в несколько раз больше войск, чем раньше. В ближайшие месяцы они массово начнут попадать на фронт", - пишет издание. Видео дня

Также в апреле Конгресс США одобрил пакет военной помощи незадолго до нападения на Харьков. Поступление этого пакета уже уменьшило, но не ликвидировало преимущество России в боеприпасах. Появление истребителей F-16 ожидается этим летом.

"Все это означает, что доминирование России на поле боя, скорее всего, будет разрушено зимой. А у Москвы свои головные боли. У России не заканчивается бронетехника, но ее запасы сокращаются", - отмечает издание.

РФ также недавно увеличила предложение по зарплате для добровольцев, что свидетельствует о проблемах с вербовкой. Возможно, в какой-то момент ей придется снизить темп своих операций.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, огромное наступление Кремля должно было положить конец войне, но большого прорыва или краха Украины не произошло.

Это мог быть выигрышный удар, поскольку Украине не хватает людей, боеприпасов и окопов. Но до конца лета осталось около двух месяцев, и Россия не смогла достичь своих самых амбициозных целей: не произошло ни грандиозного российского прорыва, ни общего краха украинской линии фронта.

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