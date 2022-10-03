Людей заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 10 суток.

На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска осуществляют подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста, а на блокпостах усилена проверка документов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска осуществляют подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усиленно проверку документов, выезды из подконтрольных рашистам территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень документов, устраивают длительные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7 - 10 суток и часто просто разворачивают машину в обратном направлении", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Российской Федерации досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.

Между тем вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что оккупанты перекрывают каналы для выезда людей с временно оккупированных территорий страны.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

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