Вероятно, Путин слишком оптимистично оценивает доходы России в 2023 году.

Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, переоценивает доходы России в 2023 году. Он выделил на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность примерно 30% от общей суммы. Из-за расходов на боевые действия в других отраслях будет наблюдаться сильная нехватка средств.

Такими выводами поделились представители британской разведки в своем ежедневном отчете о войне в Украине. По словам аналитиков, в российском бюджете на 2023 год 9 триллионов рублей ($143 миллиарда) выделено на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Это 30% от общей суммы.

Подобное значительное увеличение расходов в указанной сфере связано с войной в Украине. Однако, как подчеркнули в разведке Британии, другие отрасли России будут испытывать нехватку средств из-за такого распределения.

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"Бюджет, утвержденный Путиным, скорее всего, слишком оптимистичен в своих прогнозах доходов и расходов в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, будут испытывать все большее давление, чтобы поддержать расходы на войну", — сказано в официальном отчете.

Россия не собирается заканчивать войну

Заложенные на 2023 год расходы на боевые действия свидетельствуют о стремлении России продолжать вооруженную агрессию в Украине. Это подтверждают и заявления со стороны РФ.

Путин 7 декабря в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека сказал, что война в Украине может стать "длительным процессом". А "появление новых территорий" он назвал "значимым результатом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 декабря заявил, что российская армия вновь захватит территории Харьковской и Херсонской областей, которые освободили ВСУ.

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