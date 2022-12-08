Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что российская армия собирается отвоевать назад освобожденные ВСУ территории в Харьковской и Херсонской областях.

Пресс-секретарю российского президента Владимира Путина Дмитрию Пескову поставили вопрос о сроках завершения войны. Он заявил, что все зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

"Можно рассуждать до посинения, когда это все (война – ред.) может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании Зеленского", - сказал Песков для "РИА Новости".

Интересно, что пресс-секретарь Путина подчеркнул, что российская армия собирается отвоевать назад освобожденные ВСУ территории в Харьковской и Херсонской областях.

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Песков и далее продолжил нарративы российской пропаганды. Он анонсировал "освобождение Донбасса" армией РФ, потому что "Россия стремится защитить людей Донбасса от оккупации Киева".

Напомним, что ранее Песков называл Херсон "русским" после того, как в город зашли защитники Украины.

Россия просит переговоров с Украиной: что надо знать

Армия оккупантов истощена, а потому в Кремле отчаянно ищут пути посадить Киев за стол переговоров.

В то же время в МИД РФ путаются в заявлениях: Сергей Лавров говорит, что Россия якобы не просила переговоров, хотя его коллега Мария Захарова заявляла обратное.